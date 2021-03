Non è l'arena, Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti: "Che bassezza quella foto", volano ancora gli stracci

15 marzo 2021 a

Non poteva mancare la contro-replica di Selvaggia Lucarelli a Massimo Giletti, che nel corso dell’ultima puntata di Non è l’Arena in onda su La7 aveva risposto per le rime all’accusa di essere una delle cause dei problemi di Fabrizio Corona. Quest’ultimo si è visto revocare gli arresti domiciliari dal Tribunale di Sorveglianza e al momento è ricoverato in ospedale dopo essersi inflitto ferite profonde a causa della notizia dell’imminente ritorno in carcere fino al 2024.

“Ieri Giletti - ha scritto la Lucarelli in un tweet - ha replicato a una mia critica sul fatto che le apparizioni tv di Corona lo hanno danneggiato con una mia foto di 10 anni fa, fatta in sorta di late show in cui ci fu un bacio scherzoso tra me e Corona. Aggiungendo che ‘alzo le palette Ballando’. Che bassezza”. Qualcuno le ha fatto notare che la vera bassezza è stato nominare Giletti, che in realtà ha un rapporto importante con l’ex re dei paparazzi e sua madre, di certo non distruttivo.

“Non era il mio programma ma quello della d’Urso - ha infatti risposto il giornalista di La7 - Io ho cercato di dare una mano importante a Fabrizio, con me ha collaborato tantissimo. Vedi Selvaggia, tu esprimi voti a Ballando con le stelle alzando palette. Tu hai l’intelligenza per dire quello che vuoi, sicuramente, ma avere sempre le sentenze e questa voglia di giudicare gli altri in tutti i momenti, dall’alto di che cosa? Penso che avere un po’ di umiltà sarebbe importante. Io - ha chiosato Giletti - ho dato una chance importante a Fabrizio”.

