Leonardo, il dramma del figlio di Mike Bongiorno: schianto in motorino a Milano, le sue condizioni

Un dramma per il figlio minore di Mike Bongiorno, Leonardo Bongiorno, ricoverato in ospedale dopo un incidente in motorino avvenuto a Milano. A rivelare cosa è accaduto è stato lo stesso Leonardo, 31 anni, sul suo profilo Instagram: ha subito infatti una frattura alla gamba. Insomma, niente di gravissimo, ma sarà costretto a passare molte ore in ospedale per la riabilitazione. Ma Leonardo Bongiorno, con lo spirito di papà, ci scherza su, lo fa direttamente dalla struttura che lo sta curando, l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini.

"Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas", ha infatti scritto sui social mostrandosi in piedi con una vistosa ingessatura. Perché mai un ananas? Presto detto: sfoggiava una tuta che come fantasia proponeva degli ananas. Lonardo ha avuto l'incidente con un motorino preso in drive-sharing. Dopo l'incidente e le cure, Leonardo sta affrontando la situazione con il sorriso.

Ora, come detto, lo attende un lungo riposo. Leonardo ha anche raccontato che nella concitazione dell'incidente ha portato con se anche il casco dello sharing. E ancora, prima di effettuare i controlli dopo il primo ricovero in ospedale, ha dovuto aspettare per ben cinque ore: il paziente in attesa prima di lui era risultato positivo al coronavirus, dunque l'intero reparto di radiologia era rimasto chiuso a lungo per la sanificazione di tutti gli ambienti.

Leonardo, insieme agli due suoi fratelli, è il creatore della fondazione Casa Allegria, che ha come obbiettivo quello di aiutare le persone in difficoltà. Nacque dal matrimonio tra Mike Bongiorno, morto nel 2009, e la moglie Daniela. Quando Mike ci lasciò, Leonardo aveva soltanto vent'anni.

