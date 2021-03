Gianni Morandi, il dramma dell'ustione: "Non riesco a scrivere, più dura del previsto". Un calvario, timori per le sue condizioni

18 marzo 2021 a

a

a

"E' più dura del previsto, la strada è ancora lunga, devo restare in ospedale ancora 10 o 15 giorni". Gianni Morandi, torna a scrivere sui social, dopo l'incidente in campagna. Il cantante è ricoverato da una settimana nell'ospedale di Cesena per le ustioni alle mani e alle gambe che si è procurato cadendo nel fuoco acceso per bruciare le sterpaglie nella sua casa di campagna.

"Che succede?". Amadeus sconcertato a L'anno che verrà; Gianni Morandi sparisce dal palco nel bel mezzo della diretta, cala il gelo

Il primo messaggio di ringraziamento è per il Bologna: "17 marzo. Grazie a Sinisa e a tutti gli amici del Bologna Football Club", dove ha postato il video della squadra del cuore registrato per lui prima dell'allenamento, con il saluto dell'allenatore Sinisa Mihajlovic: "In bocca al lupo per una pronta guarigione". Ma alla fine Morandi inizia a rispondere a tante persone raccontando le sue vicissitudini e le sue beghe giornaliere e la sua situazione ospedaliera.

"Peccato rovinarlo così". Gianni Morandi, gaffe pesantissima in diretta Rai: cosa gli scappa di bocca, a microfono aperto

Morandi si è ustionato nel giardino di casa scivolando sulle fiamme. Per le bruciature sono stati necessari il ricovero e cure specializzate. "Dall'11 marzo, lui così attivo, era rimasto assente dai social. Ora il post e i messaggi che di sicuro sollevano i fan, come dimostrano centinaia e centinaia di messaggi di incoraggiamento che affollano i suoi profili", scrive Repubblica. L'ultimo scatto che aveva postato su Instagram, prima dell'incidente, lo ritraeva impegnato nei lavori domestici. Nella didascalia, il cantante era apparso ironico come sempre, scherzando sulle sue mani grandi e sulla fortuna di aver trovato dei guanti grandi abbastanza per contenerle: "Finalmente ho trovato i guanti della mia misura...".. Morandi era da solo, quando è successo l'incidente, e nonostante le ferite, il dolore e la paura è riuscito a tornare in casa e dare l'allarme.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.