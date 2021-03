Roberto Saviano ricoverato per coliche renali? Dopo il delirio e gli insulti, lo "strano" mistero: occhio a peli e capelli

18 marzo 2021 a

Roberto Saviano tranquillizza i fan. L'operazione per le coliche renali è riuscita ed è andata bene. I messaggi di affetto social sono più forti dei detrattori, che a suo dire gli avevano provocato le coliche renali. "Grazie a tutti per i tanti messaggi ricevuti, per la vostra vicinanza e il vostro affetto, cose che ho imparato a non dare mai per scontate. Intervento fatto!", ha scritto sui Instagram, ringraziando tutti.

La degenza non è stata lunga, ma c'è chi ha notato che sembra avere avuto poteri sulla peluria dello scrittore di Gomorra. In poche ore la barba è aumentata e non solo quella. Nella foto non inquadra il volto. Così nel web scatta il giallo: gli saranno ricresciuti con l'intervento anche i capelli? E le ipotesi più strampalate fioccano.

Lo stesso scrittore aveva spiegato il suo problema. Il motivo della sua “visita” ospedaliera, infatti, lo ha spiegato lui stesso: “Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime. Forse tutta la m***a ricevuta dai m***i, in questi anni, doveva essere drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni”. Saviano ha anche messo un asterisco alla parola “m***i”, “definizione con cui si identificano (indipendentemente dal genere) l’uommene ’e m***a”. Tipica espressione napoletana, spesso usata anche nel celebre serial Gomorra, tratto dal suo libro. Ora dovrò subire un piccolo intervento e sarò meno presente qui, ma so che penserete a me, e questa cosa mi riempie di gioia”, aveva scritto con la stessa modalità usata oggi, giovedì 18 marzo, per annunciare che l'operazione era andata bene: le piattaforme social, le quali però spesso oltre a darti soddisfazioni, come nel caso dei tanti attestati di stima e affetto dopo l'operazione, possono anche trasformarsi in un gioco non piacevole come la marea di insulti ricevuti, ma anche le ipotesi più strampalate sul suo intervento.

