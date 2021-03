Al Bano, impensabile confessione su Putin: "Ha fatto cose di valore, alcuni amici russi mi hanno detto che..."

19 marzo 2021 a

Al Bano Carrisi non nasconde la sua ammirazione per il leader russo Vladimir Putin. Il cantante di Cellino San Marco lo ha ribadito nel corso di un'intervista a Peter Gomez su Canale 9. "Le cose che ha fatto politicamente e mondialmente sono di notevole valore", ha spiegato l'artista. Il giornalista del Fatto Quotidiano, allora, gli ha chiesto come mai lui ammiri così tanto il presidente russo.

"Lei in Russia è una star, però sa che là c'è una democrazia strana, forse non è proprio una democrazia. Insomma, ci sono storie di giornalisti avvelenati, di politici contrari a Putin che finiscono in prigione. Perché lei continua a darne un giudizio positivo?": questa la domanda di Gomez, cui Al Bano ha risposto: "Io ho conosciuto Putin quattro volte. La sensazione mia è stata positiva, le cose che politicamente e mondialmente ha fatto Putin sono di notevole valore e lo ha dimostrato". Un fascino senza precedenti, insomma.

Il cantante pugliese, però, ha precisato: "Nei fatti privati di un Paese discutiamo sempre da un punto di vista che tutto sommato non è nostro. Io so che Putin negli anni dopo Yeltsin e anche durante Yeltsin è riuscito a tirare in alto le sorti della Russia". "E lei l'ha vista migliorata?", gli ha domandato il giornalista. "L'ho vista migliorata eccome!", ha ribadito l'artista. Qualche giorno fa, inoltre, il cantante pugliese ha parlato della Russia anche in riferimento al vaccino contro il Covid, lo Sputnik V: "Ho molte amicizie in Russia e mi hanno detto che lo hanno fatto ed è perfetto. Spero che venga approvato presto anche in Italia. Vaccinarsi è indispensabile".

