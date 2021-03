Matteo Bassetti lancia l'allarme: "Speranza troppo ottimista per l'estate, la quarta ondata sarà pesante"

22 marzo 2021 a

Niente illusioni. Matteo Bassetti smorza l'entusiasmo del ministro della Salute Roberto Speranza: la normalità è ancora lontana. "Sul fatto di essere fiducioso per l'estate - dice la sua il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova - Speranza è stato forse troppo ottimista. In questo momento è giusto che dia messaggi rassicuranti, però dal punto di vista operativo l'estate è dietro l'angolo". Secondo Bassetti infatti è del tutto "utopico pensare di tornare alla normalità", per questo il vero obiettivo ora è un altro: ossia "mettere in sicurezza italiani e prepararci per l'inizio dell'autunno".

L'infettivologo ha così risposto, interpellato dall'Adnkronos, alle esternazioni di Speranza andate in onda a Domenica In su Rai 1. Per l'occasione l'esponente di Leu aveva dichiarato "che - con ogni probabilità - faremo un'estate diversa rispetto alle giornate che stiamo attraversando di oggi ancora con le restrizioni". Non la vede così Bassetti che arriva addirittura a mettere in guardia circa una quarta ondata "davvero pesante, soprattutto se ci arrivassimo senza essere immunizzati".

Da qui l'appello su AstraZeneca, il vaccino ritirato per qualche giorno: "L'efficacia per le forme sintomatiche è stata del 79% e del 100% per le forme gravi o il ricovero ospedaliero. L'efficacia si è mantenuta in tutte le fasce di età con valori che hanno raggiunto l'80% in quelli con più di 65 anni. Anche per quel che riguarda gli effetti collaterali, il vaccino si è rivelato sicuro senza alcun episodio di trombosi". Niente pericolo dunque. Infine il caso che ha scatenato in queste ore parecchia polemica: la vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi. "Non una è bella immagine quella di un Paese che non è in grado di vaccinare gli 80-90enni mentre uno come Scanzi si sia immunizzato. Ancora non abbiamo capito che prima dobbiamo vaccinare chi è anziano e chi ha condizioni di salute precarie", ha tuonato.

