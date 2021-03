Giuseppe Conte e Lilli Gruber, il sospetto di Dagospia sulla "sparizione": "Sta per succedere qualcosa"

22 marzo 2021 a

Giuseppe Conte è sparito dai radar, dopo essersi dimesso da premier. Il suo obiettivo di leader dei Cinque stelle ha subito un’improvvisa battuta d’arresto, scrive Dagospia, per il rapporto con Casaleggio jr e la piattaforma Rousseau, ma non certo un problema irrisolvibile. E allora a parte qualche post su Facebook, nessuna intervista, "nemmeno un’ospitata dalla sua amatissima Lilli Gruber", spiega Dagospia.

Secondo Dagospia, "forse sta per succedere qualcosa nei prossimi giorni". Certo è che una settimana fa ha incontrato i capigruppo M5s e poi con Vito Crimi è andato in uno studio legale della Capitale, per trovare una nuova veste allo Statuto dei 5 Stelle. Il vero problema di Conte è riuscire a liquidare Davide Casaleggio e la piattaforma Rousseau. Il figlio del fondatore della piattaforma vuole oltre al pagamento dei debiti dei parlamentari, anche una sostanziosa buonauscita se il rapporto con i grillini dovesse conclduersi.

In effetti con Conte non c'è mai stato feeling e l'ex premier vuole liquidare il rapporto.. L'idea è quella di trovare una soluzione-ponte per far votare gli iscritti 5 Stelle le modifiche statutarie, senza passare per Rousseau. Il nuovo soggetto politico avrà una nuova piattaforma e Conte sta anche pensando a un nuovo partito, un nuovo simbolo e 3mila euro al mese di donazione dagli eletti. A giugno tutto dovrà partire per l'inizio della campagna elettorale per le amministrative d'autunno: Conte vuole anche rinsaldare l'alleanza con il Pd. Per l'ex premier ora il compito difficile è tenere insieme i gruppi parlamentari. La paura di molti è la rielezione, perché col taglio dei parlamentari due eletti su tre perderebbero il posto in Parlamento. E il rischio che molti decidano di lasciare la scialuppa grillina e quindi anche il possibile finanziamento del nuovo partito di Conte e Grillo preoccupa non poco l'ex premier. Forse il suo lavorare di soppiatto e, come scritto da Dagospia, è solo l'anticamera di un qualcosa di nuovo. Bisognerà aspettare e vedere.

Video su questo argomento Conte: “Il bilancio sulla pandemia lo darà la storia”

