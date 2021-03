Papa Francesco, la passione segreta per Mina: "Cosa mi ha risposto quando ha ricevuto il libro"

Francesco Fredella 25 marzo 2021 a

Auguri Mina. La splendida ed unica cantante amata in tutto il mondo compie 81 primavere. Ed il primo messaggio che riceve è quello di Cristiano Malgioglio, legato a lei da un’amicizia profonda. Lunghissima.

“Oggi è il tuo compleanno, ma è un semplice numero. Qui siamo alla Bussola”, scrive Cristiano sui social commentando la foto con Mina. “Grazie per essere stato uno dei tuoi autori preferiti. Per te ho scritto il testo de "L’importante è finire". Poi è arrivata "Ancora, ancora, ancora". Quanto è successo. Incredibile da spiegare. E poi tante altre nostre canzoni. Il testo più bello che ho scritto per Mina? "Sogno". Sicuramente il più struggente”, conclude la Malgy. Ma c’è un grande scoop in questa vicenda: Malgioglio ha scritto la prefazione di un libro scritto da Aldo Dalla Vecchia, giornalista e autore tv. Il libro è intitolato “Mina per i neofiti. La vita, la voce, l’arte di una fuoriclasse" (edito da Graphe.it). Dalla Vecchia con la sua penna sopraffina ha conquistato persino Papa Francesco, che ha ricevuto una copia del libro ed ha risposto con una lettera lasciando tutti senza fiato.

“Qualche domenica fa, durante l’Angelus, il Papa cita Mina. E allora, dopo aver sentito che Francesco aveva detto “Parole, parole, parole”, ho pensato di chiamare il mio editore per mandare un libro a Sua Santità. Che, per la terza volta ha parlato di Mina. Quindi potrebbe essere un suo fan”, dice Dalla Vecchia, l'autore del libro. “Ho ricevuto la risposta del Papa con la benedizione e mi sono commosso. Sono rimasto senza parole. Ho riso dallo stupore e contentezza. Ho elaborato subito dopo quello che è accaduto. La lettera di risposta è arrivata tramite posta tradizionale, poche ore prima del compleanno di Mina".

