Papa Francesco, il medico Roberto Bernabei tra i 39 indagati per presunti concorsi truccati alla facoltà di Medicina

Spunta il nome del nuovo medico personale del Papa, Roberto Bernabei, 69 anni, professore ordinario di Medicina Interna e Geriatria e direttore della scuola di specializzazione in Geriatria dell'università Cattolica del Sacro Cuore a Roma, tra i 39 indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Firenze sui presunti concorsi truccati alla facoltà di Medicina dell'ateneo fiorentino, secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione.

Ecco i fatti. Il 21 gennaio scorso Bernabei, accusato di abuso d'ufficio, dopo essere stato sorteggiato, è entrato nella commissione di uno dei bandi finiti sotto indagine, quello per l'assegnazione della cattedra di professore ordinario di Geriatria del policlinico di Careggi. Quel concorso, secondo la procura del capoluogo toscano, che contesta pure a otto persone, tra cui il rettore Luigi Dei, di aver formato un'associazione per delinquere finalizzata all'alterazione degli esiti delle procedure di reclutamento, sarebbe uno dei tanti con un "vincitore predeterminato". La commissione era formata, oltre che da Bernabei, dal professor Claudio Borghi di Bologna e presieduta da Niccolò Marchionni, entrambi indagati.

Secondo le carte, depositate in questi giorni in vista degli interrogatori davanti al giudice, che dovrà decidere se concedere le misure interdittive richieste dai pubblici ministeri, come "parte offesa" dell'inchiesta non c'è soltanto l'ateneo del capoluogo toscano. Un filone dell'inchiesta, infatti, riguarderebbe la presunta spartizione a tavolino delle cattedre di Urologia nei concorsi indetti dalle facoltà di Firenze, Ancona, della Statale di Milano e Brescia.

Nessun commento alla notizia da parte dell'interessato, né dal Vaticano. Roberto Bernabei era succeduto il mese scorso a Fabrizio Soccorsi, medico di Bergoglio, che era morto nello scorso gennaio di Covid. Soccorsi aveva assistito il Santo Padre dal 2015 fino al decesso.

