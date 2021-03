Vauro e Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale, la vignetta-vergogna a orologeria. "Cosa le fa male?"

25 marzo 2021 a

Torna il processo Ruby (per l'esattezza il Ruby Ter sempre a Milano), tornano i guai giudiziari per Silvio Berlusconi e come da tradizione torna pure la penna rossa di Vauro Senesi, Il vignettista del Fatto quotidiano, ex matita armata di Michele Santoro protagonista per anni dell'anti-berlusconismo militante, diventato poi anti-renzismo o anti-salvinismo a seconda delle stagioni e delle esigenze "editoriali" del direttore Marco Travaglio, rispolvera per l'occasione il suo cavallo di battaglia, la vignetta infamante nei confronti del Cav.



Guarda qui la vignetta di Vauro contro Berlusconi:



Come noto, il leader di Forza Italia da lunedì, come annunciato dal suo avvocato, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per non meglio precisate "problematiche di salute", Visti i precedenti, tra operazioni cardiache e ricoveri per Covid, la prudenza non è mai troppa. Il Corriere della Sera lo ha paparazzato mentre ieri usciva dal nosocomio milanese, quello del suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. Ma la cautela imporrà a Berlusconi alcuni giorni di stop forzato, riposo e nessuno stress.

Pur non avendo avanzato nessuna richiesta di legittimo impedimento, Berlusconi ieri non era in aula in Tribunale a Milano per l'udienza del processo Ruby Ter. e Vauro ci sguazza. Nella vignetta di oggi, alla voce "problemi di salute", il medico ausculta Berlusconi e chiede. "Cosa le fa male?". Risposta lapidaria di Silvio: "Il Tribunale". Il bello (o il brutto) che per riflesso pavloviano i lettori del Fatto quotidiano rideranno pure.

