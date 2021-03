Maria Giovanna Maglie contro Enrico Mentana: "Nascite in calo? Come si fa a fare questo discorso con le attività chiuse?"

27 marzo 2021 a

Maria Giovanna Maglie non prende bene le parole di Enrico Mentana, prima, e Martelli poi. "Prima Mentana ora Martelli ci fanno accorata richiesta di "riaprire le culle" perché le nascite sono in un calo spaventoso. Come si fa a fare questo discorso con le attività economiche chiuse da un anno? Col lockdown? Con nessuna speranza nel futuro?". E in effetti nel 2020 si registra un nuovo minimo storico di nascite dall'unità d'Italia, e un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra.

Secondo l'Istat si registra, nell'anno della pandemia, un calo del 3,8 per cento delle nascite: quasi 16 mila in meno rispetto al 2019. L'anno appena passato infatti sono stati iscritti in anagrafe per nascita 404.104 bambini. Mentre i decessi sono aumentati del 17,6 per cento: quasi 112 mila in più rispetto al 2019. Ma purtroppo i numeri non sorprendono. "In questo momento - prosegue la giornalista in un tweet - nessuno pensa di potersi permettere di fare i figli,nemmeno i garantiti perché il futuro è opaco".

Lo è ancora di più ai lavoratori nel settore della ristorazione che, ancora oggi, vedono chiudere le proprie attività per un altro mese oltre Pasqua. Seppure non sia ancora ufficiale, stando al Corriere della Sera, tutto fa pensare che il nostro Paese debba dimenticare la zona gialla fino a fine aprile. Una vera e propria beffa che rischia di affossare definitivamente le attività commerciali.

