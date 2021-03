Gianni Morandi in fase di ripresa dopo le ustioni: mostra le mani per la prima volta, ecco la foto

28 marzo 2021 a

Gianni Morandi è in fase di recupero. Il celebre cantante si sta riprendendo dopo il terribile incidente domestico che lo ha visto protagonista qualche settimana fa: è caduto nel giardino della sua abitazione mentre bruciava sterpaglie. Ecco perché adesso ha gravi ustioni alle mani e sulle gambe. Oggi, però, domenica delle palme, Morandi ha voluto tranquillizzare i suoi follower con un post.

Il cantante, in particolare, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae sorridente con due ramoscelli di ulivo in mano. A corredo questa didascalia: “Dall’ospedale Bufalini di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti...". Per la prima volta, inoltre, si vedono le mani del cantante in primo piano: una ancora coperta dalle bende e dalle garze, l’altra invece leggermente scoperta.

A scattargli la foto questa volta non è stata la moglie Anna, accanto a lui in questo periodo di degenza; ma Yash, l'infermiere che si sta prendendo cura di lui e a cui i suoi follower si sono già affezionati. Il cantante è ormai ricoverato da due settimane al Centro Grandi Ustionati (Cgu) dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Ma nonostante la paura e la preoccupazione, Morandi è sempre stato in contatto con i suoi follower per rassicurarli e aggiornarli sulle sue condizioni. Qualche giorno fa, per esempio, ha pubblicato una foto con la moglie Anna che lo aiuta a mangiare, scrivendo questo messaggio: "Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama...".

