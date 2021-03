Cartabianca, disgrazia-Covid per Bianca Berliguer: brutte voci in Rai sulla prossima puntata

28 marzo 2021 a

a

a

Nuovo ostacolo per Bianca Berlinguer. Martedì prossimo la conduttrice potrebbe presentare Cartabianca da casa. Una novità assoluta per il popolare programma in onda su Rai3. Lo riporta il Tpi, che non fa riferimento alla motivazione di questo imprevisto. Probabile che ci sia di mezzo il Covid. Non è la prima volta, tra l’altro, che diversi conduttori siano stati costretti a presentare le loro trasmissioni da casa. Soprattutto per via di contatti con positivi e quindi per la necessità di rispettare la quarantena a casa.

Il vaccino? Andrea Scanzi muto, spunta il più umiliante dei video: figuraccia atroce, cosa ci eravamo persi

È già successo, per esempio, a Tiziana Panella di Tagadà; ma anche a Myrta Merlino a L’Aria che Tira su La7. Qualche tempo fa pure Lilli Gruber fu costretta a condurre il suo talk, Otto e mezzo, da casa per via di un collaboratore del programma risultato positivo al Covid. Imprevisti a cui ormai siamo abituati in tempo di pandemia.

"In che mondo vive Bassetti?". Giovanni Terzi, la fucilata del compagno di Simona Ventura dopo la rissa in tv: "Voglio rispetto"

Intanto la Berlinguer è ancora al centro delle polemiche per l’ospitata di Andrea Scanzi. Il giornalista del Fatto Quotidiano era stato invitato in trasmissione per parlare della sua vaccinazione precoce, ottenuta grazie alla lista dei “riservisti”. In molti si sono lamentati perché i mezzi della Rai, pagati dai cittadini, sarebbero stati messi a disposizione di Scanzi per una difesa privata e senza contraddittorio. Michele Anzaldi della Vigilanza Rai “trova incredibile che ancora non si sappia se il contratto di Scanzi sia stato sospeso o no”. Stando al Tpi, il contratto del giornalista con Cartabianca sarebbe ancora attivo.

"Adesso Lilli Gruber che fa?". Pagliacciata di Scanzi dalla Berlinguer, Aldo Grasso a valanga: una farsa a Otto e Mezzo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.