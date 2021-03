Matteo Renzi pizzicato ancora in Bahrain, Veronica Gentili e il "Fatto" a valanga: "Senatore o kamikaze?"

29 marzo 2021 a

Matteo Renzi pizzicato nei Paddoch del Gran Premio di Formula 1 in Bahrain. Il senatore di Rignano è apparso infatti nelle inquadrature della diretta, dopo la polemica per i suoi viaggi in Arabia Saudita e a Dubai e per la sua vicinanza al politico saudita Mohammad bin Salman. Immediata la nuova bufera dove dal coro si è distinta la voce di Veronica Gentili, conduttrice di Stasera Italia e firma del Fatto Quotidiano: "Matteo Renzi quel momento l'ha perso e ha scelto di restare seduto al perdente tavolo saudita, a costo di dissipare il proprio patrimonio politico".

Per la Gentili il leader di Italia Viva, così facendo, ha trasformato la sua caparbia in qualcosa di "autodistruttivo". Da qui il voto "4" che la Gentili affida all'ex premier. Ma quello che più balza all'occhio è il titolo che appare sul quotidiano di Marco Travaglio, proprio sopra l'articolo della conduttrice tv. "Senatore o kamikaze? Renzi "masochista" elogia (ancora) l'Arabia Saudita".

Ciò che più in queste ore è stato contestato a Renzi è "il mancato rispetto della zona rossa". In realtà a precisare quanto sarebbe accaduto è lo stesso ufficio stampa del leader di Iv che ha replicato: "Matteo Renzi fa sapere che è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act. Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente".

