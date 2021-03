Fabio Fazio, compenso ridimensionato? Brutte voci sulla scadenza del contratto con la Rai

30 marzo 2021 a

Il contratto di Fabio Fazio con la Rai è in scadenza, ma non si sa ancora cosa succederà al popolare conduttore di Che tempo che fa da giugno in poi. Stando al Tpi, l’eventuale rinnovo sarà discusso dal Consiglio di amministrazione Rai questa settimana. Tuttavia, i nodi da sciogliere sono tanti. A viale Mazzini, per esempio, non tutti sembrerebbero disposti a rinnovare il contratto di Fazio alle condizioni attuali.

L’accordo, infatti, sarebbe particolarmente oneroso per l’azienda. Non il massimo in tempo di pandemia e grande crisi economica. Gli stessi problemi nacquero l’anno scorso, quando poi si decise di far traslocare Che tempo che fa su Rai 3. Ma negli ultimi anni non sono mancate le volte in cui Fazio ha messo in discussione la sua permanenza in Rai. Pare che il conduttore sia in buoni rapporti con l’amministratore delegato Fabrizio Salini, che però è in bilico per quanto riguarda la sua riconferma.

Nonostante la presunta onerosità del contratto di Fazio – si parla di diversi milioni di euro - non si possono certo negare gli ascolti che il giornalista è in grado di portare alla Rai. Tra l’altro, durante quest’ultima stagione, la trasmissione Che tempo che fa è riuscita a ottenere ospiti di grande prestigio, come Barack Obama, Bill Gates e Nancy Pelosi. A quanto pare, però, l’unica strada percorribile al momento – secondo Tpi – sarebbe quella del ridimensionamento dell'ingaggio.

