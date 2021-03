Marco Travaglio, insulti sul Fatto Quotidiano a Salvini e Fontana: "Due cogl*** rotti"

31 marzo 2021 a

Eccoci qui a raccontarvi l'ultima bassezza del Fatto Quotidiano, ovvero di Marco Travaglio, il giornalista ossessionato dall'addio di Giuseppe Conte e dalla lotta contro Silvio Berlusconi prima e Matteo Renzi e Matteo Salvini poi. Il suo giornale, infatti, ogni giorno è un profluvio di attacchi, insulti e chi più ne ha più ne metta contro quelli che sono i suoi nemici maximi. E oggi, sotto a chi tocca. E tocca a Salvini, in tandem con Attilio Fontana, governatore di quella Lombardia contro cui Travaglio ha scatenato una violentissima campagna-stampa che ormai dura da mesi. Insomma, le ossessioni sono dure, anzi durissime, a morire.

L'attacco a Salvini e Fontana è su commissione, se ne occupa infatti il vignettista Mannelli, che in prima pagine mette la firma sulla porcheria che potete vedere seguendo il link in calce all'articolo. Si tratta di una vignetta, appunto, in cui campeggiano i faccioni del leader della Lege e del governatore, entrambi spaccati, scomposti, stracciati. E perché mai vengono proposti così? Presto detto, la spiegazione sta nel titolo della ingiuriosa composizione: "La prodigiosa capacità del Covid di rompere i cogl***". Grasse risate, insomma: Salvini e Fontana sarebbero due cogl***, e pure rotti.

Dunque, in ordine sparso, altre note su una prima pagina sconcertante, come ogni giorno. Il titolo di apertura è al generale Figliuolo, contestato per le "spese immotivate" del piano Draghi per la vaccinazione. Dunque scopriamo anche che Salvini avrebbe litigato con Giancarlo Giorgetti sulla Pasqua in zona rossa. Non poteva, infine, mancare l'attacco quotidiano a Renzi, accusato oggi di aver fatto impennare ai tempi del suo governo le esportazioni di armi verso i Paesi del golfo.

