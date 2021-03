Fedez contro la Lega: "Mio figlio con gonna e rossetto? Vi ricordate come andava in giro Matteo Salvini?"

31 marzo 2021 a

a

a

Dopo Elodie, è il turno di Fedez. Il rapper marito di Chiara Ferragni non perde tempo e si scaglia contro la Lega. O meglio, contro il senatore Simone Pillon. Tema, ancora una volta, il Ddl Zan (la legge anti omofobia): "Questa mattina mi sveglio con le dichiarazioni del senatore Pillon che ci spiega il concetto di priorità - ha spiegato in un video su Instagram -. Vorrei entrare nel merito delle prorità del senatore e del Ddl Zan. Cos'è? È un disegno di legge che attua nuove misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi fondati sul sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la disabilità. In sostanza dà più diritti ha chi non ne ha. Nelle scorse settimane il senatore Pillon ha osteggiato l'approvazione".

"Indegni, solo odio, non dovete stare in Parlamento". Elodie vomita odio contro Salvini e milioni di leghisti: fino a dove si spinge

Finita? Neanche per sogno. Ecco che Fedez rincara la dose e dal disegno di legge passa alla Lombardia. "Se vogliamo parlare di priorità facciamolo: vogliamo parlare di come sta gestendo la Lega il piano vaccinale in Lombardi? Oppure per lei la priorità era quando io e mia moglie abbiamo esortato a indossare le mascherine mentre il vostro leader (Salvini, ndc) andava in giro a fare assembramenti e a togliersi la mascherina per fare i selfie, o nel dire che Fedez è un personaggio blasfemo che uccide la nostra civiltà e non può fare appelli di questo tipo?".

Chiara Ferragni e Fedez, "patto segreto sul Festival di Sanremo". Il Codacons che cosa dice?

A conclusione il cantante riporta in auge un video che mostra Pillon a un vecchio al Family Day. Qui il leghista parlava di "bambini maschietti costretti a truccarsi". "Le dico una cosa da padre - replica a quel punto Fedez - mio figlio gioca con le bambole e la cosa non desta alcun tipo di turbamento in me. E non desterebbe turbamento neanche se un giorno dovesse avvertire l'esigenza di truccarsi, mettersi il rossetto o una gonna, perché ha il diritto di esprimersi come meglio crede. La cosa che mi destabilizzerebbe è sapere che vive in uno Stato che non tutela il suo sacrosanto diritto di esprimersi in piena libertà".

"Pare che Luigi Di Maio lo abbia fatto": l'indiscrezione impensabile sul grillino e Orietta Berti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.