Fabrizio Corona, "ha smesso di farlo": indiscrezioni dal carcere, la resa dell'ex re dei paparazzi

Aggiornamenti su Fabrizio Corona in carcere, che arrivano dal suo avvocato, Ivano Chiesa, che ha parlato in un'intervista a TeleLombardia. L'ex re dei paparazzi si trova in carcere dopo il ricovero in ospedale psichiatrico in seguito al tentativo di suicidio in diretta social e seguente rissa con gli agenti. In cella, aveva iniziato uno sciopero della fame. E ora il legale ha spiegato che Corona è ancora molto provato psicologicamente e che però ha deciso di seguire il consiglio del suo collaboratore, ovvero interrompere lo sciopero della fame. Una resa che, però, è la scelta migliore che potesse fare.

Ivano Chiesa ha preferito non svelare dettagli circa i primi pasti dell’ex re dei paparazzi. Ma l'avvocato ha rimarcato che Corona si è convinto a ricominciare a mangiare. Proprio come suggerito dal difensore, che ha commentato con un laconico "meno male".

Corona ha trascorso in cella il suo 47esimo compleanno, che cadeva due giorni fa, il 29 marzo. E quel giorno Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez e dunque ex suocera di Fabrizio, ha commentato il post che Gabriella, la madre di Corona, ha voluto condividere sui social in occasione della ricorrenza. La Cozzani ha scritto di essere seriamente dispiaciuta per la vicenda e ha cercato con il suo messaggio di dare un poco coraggio alla sua ex consuocera, che in tv ha detto di temere per la vita del figlio, accusando i magistrati di perseguitarlo.

