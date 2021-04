Barbara Palombelli, lezione su AstraZeneca: "A Pasqua mi vaccinerò, ho anticipato la somministrazione"

01 aprile 2021 a

Barbara Palombelli si vaccina guadagnando qualche giorno. Nel rispetto delle regole previste dalla Regione Lazio, la conduttrice di Stasera Italia riceverà la sua dose di vaccino contro il coronavirus. L'annuncio è arrivato sui social per poi essere rilanciato dal Tempo che riporta il suo breve post: "Evviva la regione Lazio!!! Nel pieno rispetto dei regolamenti stamattina ho chiamato un numero per provare ad anticipare la vaccinazione (contando sulla passione dei romani per la Pasqua) e mi vaccinerò con astrazeneca proprio a Pasqua!!!! alla Nuvola! Tempo di attesa al telefono, 3 minuti!", scrive la giornalista che rientra nelle classi d'età per le quali nella Regione di Nicola Zingaretti è aperta la prenotazione delle dosi. Un vera lezione a chi ancora nutre dubbi sull'antidoto del colosso anglo-svedese.

D'altronde già la scorsa estate la moglie di Francesco Rutelli si era offerta come volontaria. "Voglio fare da cavia per il vaccino...Come si fa?", chiedeva proprio nel giorno in cui all'Inmi Spallanzani di Roma è stata iniettata la prima dose di vaccino made in Italy su una volontaria, dando così il via alla sperimentazione che durerà 24 settimane. Una candidatura rimasta però inascoltata. I 90 volontari che avevano sperimentato il vaccino, quello sviluppato insieme all'azienda bio-tecnologica italiana Reithera, erano già stati selezionati su oltre settemila persone che avevano presentato la candidatura a partire dal 10 agosto. La selezione riguardava soggetti sani di ambo i sessi di età compresa tra i 18 e i 55 anni oppure tra i 65 e gli 85 anni iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

