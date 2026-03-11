Beatrice Venezi, buffonata infinita: la contromossa dei compagni dopo la ratifica

Alla Fenice lo scontro sulla nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale resta acceso e le proteste non accennano a fermarsi. Il consiglio d’indirizzo della Fondazione, convocato dal sindaco Luigi Brugnaro, ha ribadito ieri la scelta già annunciata nelle scorse settimane, confermando Venezi nel ruolo a partire da ottobre per i prossimi quattro anni. La decisione è arrivata dopo la lettura di una relazione di cinque pagine del sovrintendente Nicola Colabianchi, che ha chiesto ai consiglieri un voto di sostegno, nonostante la nomina del direttore musicale venga tradizionalmente considerata di sua competenza. Il comunicato finale ha ribadito le ragioni della scelta: il curriculum della direttrice, la sua giovane età e la volontà di puntare su un profilo capace di portare innovazione.

Intanto però la polemica continua ad agitare la vita del teatro. Sullo sfondo pesano anche le imminenti elezioni comunali veneziane, con la Fenice diventata terreno di scontro politico. Il candidato del centrosinistra Andrea Martella ha definito la riconferma uno "schiaffo alla città", accusando la maggioranza di voler blindare la nomina prima di un possibile cambio ai vertici della Fondazione.