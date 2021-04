L'aria che tira, mistero Myrta Merlino: assente da settimane. "A che punto è la sua ripresa fisica", indiscrezioni dal cuore de La7

01 aprile 2021 a

Ormai Myrta Merlino è assente dalla sua L'Aria che tira da oltre una settimana. Uno stop dovuto a un problema fisico, ma non si sa molto in più. E così, su La7, al suo posto c'è Francesco Magnani, che ne fa le veci e la sostituisce. Nelle ultime apparizioni in video, la Merlino era apparsa molto provata, con dolori cervicali e muscolari, tanto che condusse una puntata da seduta, prima di arrendersi.

E ora è lo stesso Magnani, nella puntata in onda oggi, giovedì 1 aprile, a fare il punto sulla situazione, dopo che la conduttrice aveva portato un saluto in video: "Avete visto Myrta Merlino. La sua ripresa fisica va alla grande, ieri vi avevo detto che torna prestissimo? La prossima settimana sarà al timore de L'aria che tira", ha confermato. Insomma, il lungo calvario sembra essere finito.

Alla vigilia, nella puntata di mercoledì, Magnani aveva spiegato che Myrta continuava a lavorare da casa, segnalando temi e storie. E aveva affermato: "Sono contento di aver dato voce a Francesco, non solo perché rientra nel dibattito che stiamo facendo – aveva premesso – ma perché questa storia, questo videomessaggio, mi è stato segnalato da Myrta Merlino. Lo sapete, Myrta in questi giorni non è qui nel suo studio, ma sta leggendo le tante mail che arrivano a Dillo a Myrta, il canale diretto tra questa trasmissione e il nostro pubblico. Myrta tornerà a brevissimo alla sua L'aria che tira, ma come vedete continua a lavorare". E insomma, Magnani non mentiva: Myrta stava per tornare. Per inciso già più volte in passato Magnani ha sostituito la conduttrice campana, e non solo durante l'edizione estiva del programma di approfondimento politico in onda su La7 al mattino.

