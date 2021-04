Denise Pipitone, "evitate le fughe di notizie". Test del Dna su Olesya, pesante indiscrezione dalla Russia

02 aprile 2021 a

Il caso di Denise Pipitone è tornato in auge dopo alcune segnalazioni provenienti dalla Russia, sulle quali Chi l’ha visto ci ha costruito una puntata andata in onda su Rai3 mercoledì 31 marzo. La bambina scomparsa nel lontano 2004 potrebbe essere proprio la giovane donna che è andata in un programma televisivo russo per raccontare la sua storia: è stata rapita da piccola e sta cercando sua madre, inoltre pare che abbia la stessa età di Denise. Si chiama Olesja Rostova e ha riacceso le speranze di Piera Maggio, che attende di sapere il risultato dei test effettuati sulla ragazza.

Se il gruppo sanguigno dovesse coincidere con quello di Denise, allora si potrebbe davvero riaccendere la speranza: lo step successivo sarebbe quello dell’esame del Dna. “Siamo cautamente speranzosi, ma senza illuderci”, ha dichiarato Piera Maggio in un messaggio audio inviato a Federica Sciarelli per Chi l’ha visto. La donna vive da 17 anni il dramma della scomparsa di sua figlia, ma dovrà attendere ancora qualche giorno per sapere se quanto emerso in Russia può davvero riaccendere la sua speranza.

Infatti gli autori e conduttori del programma russo hanno impedito ogni fuga di notizie sui test del sangue di Olesya, che pure sono stati effettuati a inizio settimana: i risultati non verranno svelati fino a lunedì prossimo, quando andrà in onda il programma. Al quale era stata invitata anche Piera maggio, che però è convalescente a seguito di un piccolo intervento chirurgico e quindi è impossibilitata a viaggiare fino in Russia.

