Domenica Live, Matteo Basetti: "Litigato con una sua collega, fate il vostro lavoro". I consigli inaccettabili sul Covid

04 aprile 2021 a

a

a

“Ho avuto questa discussione con un’altra sua collega, fate il vostro lavoro e non quello dei medici”. Matteo Bassetti ha perso la pazienza a Domenica Live, dove Barbara d’Urso ha dovuto chiudere il microfono a Paolo Brosio, che si era lanciato in consigli su protocolli sanitari e cure da seguire in caso di positività al Covid. Il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova è apparso molto spazientito e ha tirato in ballo anche Simona Ventura, con la quale aveva avuto un duro scontro a Cartabianca lo scorso martedì per lo stesso identico motivo.

"Sul Covid non lo consento". Clamorosa Barbara d'Urso: costretta a farlo alla prima puntata, ospite brutalizzato

La d’Urso è stata brava a tenere sotto controllo la situazione, anche se è dovuta ricorrere alla chiusura del microfono per fermare Brosio, che continuava imperterrito a spacciare per verità assoluta la sua esperienza con il Covid. “Paolo ti prego, è la mia prima puntata e non voglio fare polemica subito”, ha dichiarato la conduttrice di Mediaset, che proprio nel giorno di Pasqua è andata in onda con una nuova versione di Domenica Live, allungata a quattro ore di diretta.

Video su questo argomento "Governo e Aifa dovevano osare di più". Bassetti punta il dito: "Nessuna priorità ai fragili"

Dopo che Bassetti ha smentito più volte i consigli, le teorie e le cure consigliate da Brosio, la d’Urso ha messo la parola fine sulla discussione: “Nelle mie trasmissioni ognuno può raccontare la propria esperienza. Ma nessuno deve spiegare o invogliare a fare le terapie con farmaci. Perché questo lo consento solo ai medici. Punto”.

"Ecco chi è stato vaccinato". La drammatica rivelazione di Matteo Bassetti: disastro italiano, ora tutto torna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.