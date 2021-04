Maria Elena Boschi, questa foto? Occhio al dettaglio, vergogna contro la renziana: "Ma davvero?"

05 aprile 2021 a

a

a

I soliti noti del web, gli haters, i leoni da tastiera. Insomma quelli che hanno ben poco da fare. In questo caso si scatenano contro Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva e soprattutto innamoratissima di Giulio Berruti, tanto da aver recentemente confidato a Verissimo di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5, di volere un bimbo col suo uomo. Ma tant'è. A scatenare la gazzarra contro l'ex ministro è una foto pubblicata dalla Boschi in persona sul suo profilo Instagram.

"Mi fai litigare così". La Toffanin si spinge troppo nel privato e la Boschi la ferma: quella allusione sullo "studio fertile"...

Eccola, dunque, sorridente in un primissimo piano insieme a Berruti, "nascosto" da un paio di occhiali da sole. Foto postata nel giorno di Pasqua, che la deputata ha trascorso insieme al suo fidanzata. E l'immagine, come detto, ha armato i soliti fessi, scatenati: "Ma che ti sei fatta il Botox?", questo uno dei commenti ricorrenti. Pelle liscia e soprattutto le labbra, che sembrano un pelo più grandi del solito, sono state sufficienti perché venisse aperto una sorta di fuoco incrociato.

In calce alla fotografia, la Boschi ha scritto: "Anche se è un altro anno difficile, la Pasqua ci insegna che la luce vince sempre sulle tenebre! E anche che dobbiamo essere grati per le persone care che abbiamo vicino buona Pasqua a tutti!". Messaggio che ovviamente dai più, concentrati sulle labbra, è stato ignorato.

Dopo la puntata, un gesto senza precedenti: Maria Elena Boschi "stregata" dalla Toffanin | Guarda

Nei giorni scorsi, la Boschi ha ottenuto anche una piccola e indiretta rivincita. Chi di Alfonso Signorini, infatti, ha pubblicato delle fotografie di Lilli Gruber e del marito, che si baciavano all'aperto e senza mascherina. Proprio quel tipo di foto per la quale la Boschi, in una ormai storica e tesissima puntata di Otto e Mezzo, fu aspramente e strumentalmente criticata dalla Gruber.

Prima seduta sul tronco, poi il raptus in spiaggia: paparazzi scatenati, Maria Elena Boschi mai vista così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.