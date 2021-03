Verissimo, l'agghiacciante confessione di Maria Elena Boschi sullo stalker: "Mi mandava delle foto per..."

26 marzo 2021 a

“Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due”: Maria Elena Boschi, super ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato in questi termini della sua relazione con l’attore Giulio Berruti. La capogruppo di Italia Viva alla Camera, in particolare, ha spiegato: “Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”.

La Boschi, poi, ha rivelato alla Toffanin il suo desiderio di diventare mamma: “Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”. Anche se poi ha aggiunto: “In amore non mi piace fare programmi”. Qualche tempo fa Berruti, ospite a Verissimo, aveva rivelato che durante uno dei loro primi appuntamenti lui e Maria Elena avevano pregato per le persone in difficoltà a causa della pandemia. “Mi è venuto spontaneo farlo perché era un momento difficile, c’erano tante persone ricoverate, in particolare una a me molto vicina. Avevo un peso nel cuore, ma ero talmente in sintonia con lui che sentivo di poterlo fare. Sapevo che lui avrebbe condiviso questo momento con me perché è molto sensibile e attento agli altri”, ha commentato la Boschi.

La capogruppo di Iv ha parlato anche dello stalker che ha denunciato di recente: “Una persona mi mandava delle foto per farmi capire che si trovava vicino a me, perché voleva incontrarmi, ma la cosa che più mi ha fatto preoccupare si è verificata quando è andato da Roma in Toscana, violando le regole Covid, perché voleva conoscere i miei genitori”. La Boschi ha raccontato infine quanto siano stati difficili i suoi primi anni in politica: “Sono stata catapultata da fare l’avvocato, a Firenze, a essere ministra a 32 anni. Ho ricevuto commenti atroci che non c’entravano con la politica ma con il mio essere donna. Tutto questo è mortificante. Negli anni ho imparato che se si esagera denuncio”.

