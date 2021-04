Antonella Camerana, su "Repubblica" il pianto della contessa di Exor: "Prigioniera a Portofino"

05 aprile 2021 a

a

a

“Le priorità di Repubblica: invece di intervistare qualche disgraziato che ha perso il lavoro, racconta il ‘dramma’ della contessa Antonella Carnelli De Micheli Camerana, membro della dinastia azionista di Exor-Fca, ‘prigioniera’ nella seconda casa di Portofino”. Lo scrive Dagospia, rilanciando un’intervista a dir poco imbarazzante realizzata dal quotidiano diretto da Maurizio Molinari: per chi non lo sapesse, Repubblica fa parte del gruppo Gedi che è a sua volta controllato da Exor, quindi in pratica ha raccolto le lagne dell’editore sulla situazione epidemiologica dell’Italia.

“Qui non si vede nessuno, c’è il deserto”, si è lamentata Antonella Camerana, che ha raggiunto Portofino prima dei divieti imposti dal governatore Giovanni Toti. La “riflessione” sulla “calma innaturale” del borgo, dove la contessa possiede una seconda casa”, è una delle cose più assurde che vi capiterà di leggere in questi tempi cupi: “Sono arrivata a Portofino la settimana scorsa da Milano. Qui ho una casa, ho già fatto il vaccino e ho deciso di passare la Pasqua con la mia famiglia. Milano è molto triste in questo periodo, è tutto chiuso”.

"Rivaluto la pulizia etnica". Orrore di Antonello Piroso contro Maurizio Gasparri: uno choc, fino a dove si spinge

Anche a Portofino in realtà… “Sì, me ne sono accorta subito - ha dichiarato la contessa - ma è pur sempre Portofino, c’è il mare e poi la natura”. Però non è certo come le altre volte: “Esattamente così. Anche qui vedere questo vuoto è molto deprimente. Mi alzo, non vado nemmeno in piazzetta, sto con la mia famiglia, magari vedo un’amica. Ora sto guardando la piazzetta dalla mia finestra, c’è il deserto, non l’ho mai vista così”. La contessa si consoli pensando che praticamente chiunque in Italia sta messo molto peggio di lei…

Questa foto di Maria Elena Boschi? Occhio al dettaglio, vergogna contro la renziana: "Ma davvero?" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.