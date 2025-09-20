Barack Obama, il Nobel per la pace Obama sullo yacht a Portofino

Stessa spiaggia stesso mare non vale se ti chiami Barack Obama. Per quest'anno l'ex presidente americano non andrà a Kailua Beach, Hawaii, e neppure a Martha's Vineyard, al largo della costa del Massachusetts; in attesa di stendersi al sole di Gaza Beach, se e quando la realizzerà Tony Blair, il Nobel per la pace ha scelto Portofino. È la prima volta per Barack in Liguria ma non in Italia: ovviamente, da quando ha lasciato la Casa Bianca, è già stato almeno una volta in Toscana. In altre occasioni è stato ospite di Tom Hanks sullo yacht dell'attore, ha praticato kite-surf con Richard Branson e paddleboard, per una volta senza miliardari attorno.

Mentre la flottilla che tanto piace ad Hamas avanza come una nuova Invencible Armada verso la costa palestinese, l'icona mondiale dei progressisti se ne fotte e preferisce la Piazzetta e magari un tuffo davanti a San Fruttuoso. Ieri sera è arrivata la moglie Michelle, atterrata all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova con volo privato per il quale era stata istituita una no fly zone per motivi di sicurezza nei cieli del capoluogo ligure. Oggi è atteso anche lui. La coppia sarà ospite sullo yacht del regista Steven Spielberg. Gli Obama sembrano essere ancora insieme, almeno in vacanza. Alla Casa Bianca lei zappava la terra e lui lavorava per l'assistenza sanitaria anche ai meno abbienti; una volta via da Washington, però, i due si sono affezionati a uno stile di vita ancora più dispendioso. Difficile immaginare uno come l'ex presidente a bordo delle scalcagnate imbarcazioni pro-Pal, in compagnia di una Greta ingrugnita e fra giramenti di droni vari. Eppure Barack Hussein alla armata brancaleone antisionista farebbe comodo.