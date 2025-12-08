Libero logo
La Repubblica, "ufficialmente in vendita": rivolta contro Elkann

di
lunedì 8 dicembre 2025
"Repubblica ufficialmente in vendita, ultimo atto di una gestione disastrosa": Matteo Pucciarelli, firma del quotidiano, lo ha scritto in un post su X, allegando il comunicato del Cdr (Comitato di redazione, ndr). I redattori, in una nota, hanno espresso il proprio "sconcerto di fronte alla conferma affidata alle agenzie da parte di un 'portavoce di Gedi' della trattativa in corso per la cessione del gruppo: è la stessa azienda che, da mesi a questa parte e di fronte alle nostre reiterate richieste, ha sempre negato l'esistenza stessa di una trattativa. Ed è lo stesso editore John Elkann che nelle settimane scorse, di fronte alla proposta di un incontro delle rappresentanze sindacali delle testate del gruppo, si è negato". 

"Registriamo quindi una ennesima umiliazione nei confronti della redazione di un giornale che ha fatto e intende continuare a fare la storia di questo Paese, trattato come un ammennicolo su uno scaffale - si legge ancora nel comunicato -. Da cinque anni e mezzo a questa parte abbiamo assistito alla scientifica distruzione di un gruppo editoriale, alla mortificazione della sua missione e infine alla continua negazione di questa realtà, cosa che non abbiamo mai smesso di denunciare".

Meloni da Mentana? "Repubblica" impazzisce e spara una balla colossale

Giorgia Meloni è stata intervistata da Enrico Mentana a Tg La7. Un colloquio avvenuto il giorno dopo quello di El...

E ancora: "Questo patetico balletto a ridosso dei 50 anni di storia di Repubblica è la (in)degna conclusione di un percorso di dismissione - economico, professionale, valoriale, etico - che non riguarda neanche solo Gedi. Di sicuro, come fatto sinora, non resteremo in silenzio a guardare l'orribile spettacolo che ci viene propinato". La polemica è esplosa dopo che è stata rivelata una offerta ufficiale da parte di Leonardo Maria Del Vecchio, si dice pari a 140 milioni di euro, per acquistare il gruppo editoriale Gedi, di proprietà di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. Attualmente, però, Exor sarebbe in trattativa esclusiva per la cessione del proprio gruppo editoriale ad Antenna, società guidata dall’imprenditore greco Theodore Kyriakou.

Elkann vende Repubblica, a sinistra è già panico: "Faranno solo casini..."

MARIO SECHI Un saggio mi diceva sempre: «Entrare nell'editoria è facile, il difficile è uscirne...
