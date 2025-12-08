La Repubblica, "ufficialmente in vendita": rivolta contro Elkann

"Repubblica ufficialmente in vendita, ultimo atto di una gestione disastrosa": Matteo Pucciarelli, firma del quotidiano, lo ha scritto in un post su X, allegando il comunicato del Cdr (Comitato di redazione, ndr). I redattori, in una nota, hanno espresso il proprio "sconcerto di fronte alla conferma affidata alle agenzie da parte di un 'portavoce di Gedi' della trattativa in corso per la cessione del gruppo: è la stessa azienda che, da mesi a questa parte e di fronte alle nostre reiterate richieste, ha sempre negato l'esistenza stessa di una trattativa. Ed è lo stesso editore John Elkann che nelle settimane scorse, di fronte alla proposta di un incontro delle rappresentanze sindacali delle testate del gruppo, si è negato".

"Registriamo quindi una ennesima umiliazione nei confronti della redazione di un giornale che ha fatto e intende continuare a fare la storia di questo Paese, trattato come un ammennicolo su uno scaffale - si legge ancora nel comunicato -. Da cinque anni e mezzo a questa parte abbiamo assistito alla scientifica distruzione di un gruppo editoriale, alla mortificazione della sua missione e infine alla continua negazione di questa realtà, cosa che non abbiamo mai smesso di denunciare".