Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie apre gli occhi a Speranza: "Cos'ha fatto Boris Johnson con AstraZeneca". Italia peggiore d'Europa?

"Siamo arrivati alla frutta". Maria Giovanna Maglie interviene in collegamento a Stasera Italia su Rete 4, ospite di Barbara Palombelli, per parlare di coronavirus, zone rosse, lockdown, annessi e connessi. Secondo la giornalista d'area sovranista, gli italiani sono quelli che hanno avuto "il lockdown più pesante".

Questo perché, sottolinea, "è vero che altri Stati hanno chiuso una o due volte, come la Francia che infatti ha fatto il nostro stesso errore, ma noi siamo stati, credo di poterlo dire senza timore di smentita, la nazione che ha chiuso di più, che ha patito di più dal punto di vista economico, che ha avuto la più alta ospedalizzazione, una cosa sbagliata secondo me, e il più alto tasso di crisi economica, e un'organizzazione caotica nei primi due mesi sui vaccini, ora in fase di riassesto".

Il paragone con l'Inghilterra proposto dalla Maglie è impietoso: "Boris Johnson ha detto ai suoi connazionali: vi prendete AstraZeneca con tutti i rischi, proprio come aveva fatto all'inizio con l'immunità di gregge. Ma loro sono un popolo diverso, basta pensare alla Seconda Guerra Mondiale. Io non credo che noi italiani siamo stati particolarmente lamentosi, credo che siamo stati rispettosi e obbedienti, ma leggendo anche una bella inchiesta di Alessandra Ghisleri credo che siamo arrivati alla frutta, gli italiani non ce la fanno più tra disagio economico e psicologico". Un quadro chiarissimo a tutti, tranne che a una parte della maggioranza che per risolvere i problemi ha sempre e solo una soluzione: chiudere, chiudere tutto.

