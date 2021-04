L'Aria che tira, Domenico De Masi positivo dopo il vaccino: "Pensavo di essere fuori pericolo. E invece..."

06 aprile 2021 a

Il vaccino contro il Covid protegge dalla malattia ma non dell'infezione. A provarlo sulla propria pelle è stato il sociologo Domenico De Masi, 83 anni. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, ha raccontato: "Mi sono accorto di avere il Covid perché sono stato invitato a una trasmissione televisiva ed era obbligatorio fare il tampone, son risultato positivo. Anche gli esami successivi lo hanno confermato, nonostante il vaccino. Ero in quel 5-10 per cento di persone sfortunate". Il riferimento è a chi, nonostante l'inoculazione, contrae il virus.

"Il vaccino protegge dalla malattia grave, ma è comunque possibile contrarre l’infezione", ha spiegato Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, anche lui ospite della trasmissione. E infatti poi De Masi ha comunque raccomandato la vaccinazione a tutti: “Ho avuto solo un raffreddore forte, se non avessi fatto il vaccino gli effetti sarebbero stati devastanti". Il sociologo ha detto anche di aver contagiato la moglie, che invece non è stata ancora vaccinata.

"Il professore è il risultato dell’efficienza della vaccinazione", ha aggiunto Le Foche. Che riferendosi alla moglie di De Masi ha chiarito:"Chi si infetta dopo il vaccino può contagiare altre persone solo nelle primissime ore". Ecco come si spiega, quindi, la positività della consorte del sociologo. Quest'ultimo poi ha chiesto all'esperto cosa dovrebbe fare adesso, dopo aver scoperto di essere infetto. "Nulla, deve ritamponarsi per vedere se c’è ancora qualche residuo di carica virale, anche se è molto improbabile. Gli anticorpi che si sono attivati l’hanno messo al sicuro rispetto alla malattia".

