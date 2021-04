Michela Murgia a DiMartedì: "Il generale Figliuolo? In divisa girano solo i dittatori, quando vedo le uniformi mi spavento"

07 aprile 2021 a

Il peggio di Michela Murgia va in scena a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. La puntata è quella di martedì 6 aprile in onda su La7. Si parla, nel dettaglio, del generale Paolo Figliuolo, nuovo commissario all'emergenza coronavirus per il piano vaccinale. Uomo deciso e decisionista che ci ha abituato a mostrarsi in divisa. Circostanza che alla scrittrice comunista che mostra di disprezzare la forze dell'ordine sembra non piacere.

Floris, prima di interpellarla, le ricorda alcune delle frasi pronunciate da Figliuolo: "Daremo fuoco a tutte le polveri"; "Nuovo fiato alle trombe"; "Svolta o perderemo tutto"; "Chiuderemo la partita". Dunque il conduttore chiede alla Murgia: "A questo linguaggio corrisponde un'efficacia della campagna vaccinale dal suo punto di vista?".

Ed ecco che basta questa domanda a scatenare la vergogna della scrittrice: "Probabilmente da un uomo che viene da un contesto militare non ci si può che aspettare un linguaggio di guerra. Mi domando se questo linguaggio sia quello giusto da utilizzare con chi non è militare, ovvero tutto il resto del Paese. A me personalmente spaventa avere un commissario che gira con la divisa, non ho mai subito il fascino della divisa". Insomma, la Murgia "spaventata" da Figliuolo perché indossa una uniforme.

"Però se funziona...", fa notare Giovanni Floris. Niente da fare. "Ma su chi - replica a brutto muso la Murgia -? Questo fascino per l'uomo forte... Gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere che non fossero poliziotti che stavano dichiarando un arresto importante sono i dittatori negli altri Paesi - sparacchia all'apice del delirio -. Quando vedo un uomo in divisa mi spavento sempre, non mi sento più al sicuro. Non sono sicura che la categoria bellica sia una categoria con cui si può responsabilizzare un Paese: ci spaventa di più", conclude la Murgia in una intemerata vergognosa. Insomma, lei quando vede un uomo in divisa "si spaventa sempre". E con le forze dell'ordine non si sente più al sicuro. Dunque anche con Figliuolo. Robaccia che non ha bisogno di ulteriori commenti.

