Meghan Markle e il principe Harry? Toh che caso, un mese dopo l'intervista... questa cosa, in tv

Mentre le acque alla Corte della Regina Elisabetta sono ancora agitate dopo l'intervista-bomba in cui Meghan Markle ha accusato di razzismo i parenti nobili del marito, la coppia reale emigrata negli Stati Uniti debutta su Netflix con una delle cause più care al duca di Sussex, gli Invictus Games.

Si tratta di una sorta di Paralimpiadi con la competizione in diverse discipline sportive tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio. Il primo progetto realizzato dalla casa di produzione della coppia "Archewell Productions" si chiama Heart of Invictus, una docu-serie che seguirà gli atleti e la loro preparazioni ai giochi, la cui prossima edizione è prevista nel 2022 all'Aia.

Fin dall'inizio dei primi Invictus Games nel 2014 - ha detto il principe Harry - sapevamo che ogni concorrente avrebbe contribuito in modo eccezionale al mosaico di determinazione, resilienza e risolutezza. La serie offrirà alle comunità di tutto il mondo una finestra sulle storie edificanti e commoventi di questi atleti lungo il percorso verso i Paesi Bassi l'anno prossimo». A settembre del 2020 i duchi di Sussex avevano firmato un contratto con Netflix da 150 milioni di dollari. Quella firma era uno dei primi passi verso l'allontanamento dalla Corte.

