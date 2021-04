L'Aria che tira, Maria Giovanna Maglie brutalizza Roberto Speranza: "L'unica cosa che continuo ad augurarmi"

12 aprile 2021 a

"Da cittadina italiana continuo ad augurarmi che Speranza se ne vada, lo ritengo un ministro totalmente inadeguato": Maria Giovanna Maglie parla così di Roberto Speranza a L'Aria che tira su La7. Secondo la giornalista, l’esperienza dei mesi precedenti ci ha confermato che il ministro della Salute non è stato in grado di gestire un'emergenza mondiale come quella da Covid.

"Il fatto che Draghi abbia confermato di avere stima in lui non mi ha assolutamente rassicurata", ha aggiunto la Maglie in collegamento con Myrta Merlino. Secondo l'ospite del talk mattutino, infatti, la strategia delle chiusure è servita fino a un certo punto, adesso invece non porterebbe "a nulla". "Sulla scuola poi ci ha parlato di un tesoretto, ma che cos'è?", si è chiesta la giornalista, riferendosi a un intervento del ministro ieri a Che tempo che fa.

"Abbiamo deciso di riaprire la scuola, siamo consapevoli che c'è un elemento di rischio in questa scelta. Ma abbiamo deciso di investire il nostro tesoretto sull'architrave del nostro paese": queste le parole di Speranza sulla decisione di riaprire la scuola, dal 7 aprile, anche in zona rossa fino alla prima media. La Maglie, però, non riesce a capire il senso di questa dichiarazione. E quindi si chiede: "Significa per esempio che tutti possono in tutte le città aggiungere ai mezzi pubblici dei mezzi privati che vengono affittati temporaneamente per gli studenti? Perché il problema non è dentro la scuola, ma quando si va a scuola".

