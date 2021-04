Emily Ratajkowski, in bikini un mese dopo: ai confini del miracolo, il suo (sconvolgente) fisico

12 aprile 2021 a

Emily Ratajkowski è tornata a pubblicare foto sexy da capogiro. A meno di un mese dal parto del suo primogenito, la modella e attrice 29enne ha pubblicato sulla sua pagina Instagram due scatti hot, nei quali appare in forma smagliante: nel primo indossa un costume intero a effetto seconda pelle, mentre nel secondo il costume diventa un succinto bikini, con tanto di tanga a laccetti.

Anche Chiara Ferragni è rimasta stupita: "Ragazza, come fai ad avere un corpo del genere dopo il parto?". La modella è diventata mamma di Sylvester Apollo, il suo primogenito avuto dal marito Sebastian Bear-McClard. Durante la gravidanza ha documentato le sue curve in crescita. Il pancione è stato spesso protagonista dei suoi scatti social, nei quali posava senza veli bellissima e disinibita, orgogliosa delle sue forme da futura mamma. Ora che è tornata in formissima e supersexy, sfoggia con la stessa fierezza la forma ritrovata a tempo record.

Emily Ratajkowski è senza dubbio una delle donne più amate e desiderate e i suoi nuovi scatti "hot" hannop fatto impazzire i fan. Per questo Emily Ratajkowski è una delle star più note e seguite sui social network, sul suo profilo Instagram vanta più di ventisei milioni di follower. Da circa due anni è sposata con il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, sono convolati a nozze nel 2018, senza concedere esclusive e senza la presenza dei paparazzi.

