Maria Elena Boschi, il fidanzato Giulio Berruti vaccinato replica dopo la polemica: "Sarò arso vivo su piazza?"

Dopo le polemiche arrivano le spiegazioni. Il compagno di Maria Elena Boschi, l'attore 36enne Giulio Berruti, è stato vaccinato qualche giorno fa con AstraZeneca. Lo ha fatto sapere lui stesso postando una foto dell'iniezione su Instagram. Da quel momento, però, è scoppiata la bufera: in molti si sono chiesti come mai abbia ricevuto la dose così presto, nonostante la giovane età, mentre tanti anziani sono ancora in attesa. C'è anche chi ha ipotizzato che l'uomo si sia vaccinato solo in quanto fidanzato della Boschi, ora Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'attore, allora, è intervenuto in prima persona sul suo profilo social per spiegare la sua versione dei fatti: "Ho studiato come dentista e preso una specializzazione in estetica del sorriso e ortodonzia. Mentre giro i film, lavoro ancora come dentista per rimanere informato su come le tecniche stanno evolvendo. Ho seguito le indicazioni dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma facendo la registrazione lo scorso gennaio per poter lavorare in sicurezza, mia e delle persone intorno a me. Sarò per questo arso vivo su piazza? Speriamo di no".

A chi, invece, lo ha criticato per aver spettacolarizzato il momento del vaccino, Berruti ha risposto: "Prevale la voglia di spiegare alle persone con l’esempio che la scienza e la medicina, per quanto inesatte, saranno sempre meglio di qualche blog complottista o di strampalate teorie da bar sulla pericolosità assoluta dei vaccini". Il 36enne, inoltre, fa anche parte di una categoria fragile che va protetta dal Covid. Da tempo, infatti, è affetto da fibromialgia, una malattia reumatica che colpisce l’apparato muscolo-scheletrico, caratterizzato da rigidità e tensione muscolare.

