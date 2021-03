Selvaggia Lucarelli, sfregio a Maria Elena Boschi: "Sei come Belen Rodriguez". E Silvia Toffanin che dice?

30 marzo 2021 a

"Una vita a dire 'giudicatemi per il mio ruolo in politica' e poi in piena pandemia ce la ritroviamo dalla Toffanin come una Belen qualunque" scrive Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, riferendosi a Maria Elena Boschi. La giornalista non sembra aver infatti digerito la lunga intervista a Verissimo di Maria "Meghan" Boschi, come la battezza lei. "Va premesso che per reggere la visione dell'intervista senza cadere nella letargia del gatto anziano ho dovuto pensare a cose raccapriccianti, tipo Renzi vestito da arabo a bordo pista in Bahrein, l'autovettura che gli sfreccia accanto e la gonna che gli si alza fino al mento" scrive la Lucarelli.

"È stata una delle conversazioni più soporifere della storia della tv" continua la conduttrice radiofonica, descrivendo (con qualche frecciatina) lo svolgimento della trasmissione: "Si inizia subito col suo ruolo istituzionale, ovvero la pagina Instagram, in cui la Boschi cita Alda Merini: 'Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire'. Sì, quelle tipo: 'Bin Salman è il mandante dell'omicidio di Khashoggi', ecco perché si intende con Renzi" prosegue inferocita la Lucarelli. Verissimo poi mostra la scheda della Boschi, parlando naturalmente del suo legame amoroso con l'attore Giulio Berruti. "Ma tu guarda che anticonformista, si poteva innamorare di un precario con la faccia da verme cilindrico e invece si è innamorata di un attore bello e famoso" scrive Selveggia Lucarelli.

"Poi si passa al Lexotan in compresse da due etti. Credetemi, i 10 minuti successivi erano roba da far bollire la tv nel radiatore dell'automobile" appunta la giornalista di Civitavecchia. Segue un breve aneddoto della Boschi ch ricorda l'infanzia passata in campagna: "Sono cresciuta tra vitellini e coniglietti, avevo frutta e verdura a portata di mano, le Barbie, ho fatto la chierichetta!" ricorda la Boschi, subito definita dalla Lucarelli come la "Heidi" di Civitavecchia. "E quando uno pensa che finalmente sia finita, Maria Meghan Boschi aggiunge con il sorriso renziano: 'Auguro tanta serenità a tutti'. Insomma, state sereni. E buona grattata a tutti" conclude la Lucarelli.

