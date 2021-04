Fabrizio Corona scarcerato, pochi secondi dopo questa terrificante fotografia: un uomo impiccato

15 aprile 2021 a

a

a

Fuori dal carcere. Scarcerato a sorpresa. Si parla di Fabrizio Corona, che lascia il penitenziario di Monza e torna agli arresti domiciliari. L'ultimo arresto fu quello del giorno in cui inscenò il tentativo di suicidio, con seguente rissa con gli agenti di polizia e le terrificanti immagini dell'ex re dei paparazzi completamente ricoperto di sangue.

Fabrizio Corona, appello del Partito Radicale: "Un malato psichiatrico non può stare in carcere"

E subito dopo la scarcerazione, ecco il commento-social di Corona. Un commento inquietante, in cui l'immagine è l'ombra di un uomo impiccato. A corredo, una parte del testo della lettera scritta da Fëdor Dostoevskij a suo fratello Mikhail il 22 dicembre 1849, giorno in cui venne condannato a morte per poi essere graziato sul patibolo. Un testo nel quale, con discreta evidenza, Corona mostra di ritrovarsi.

Sul social si legge: "Mi hanno appena detto, fratello caro, che oggi o domani ci fanno partire. Ho chiesto di vederti. Mi hanno però detto che è impossibile; ti posso soltanto scrivere questa lettera, sbrigati anche tu a darmi un cenno di risposta. Temo che fossi in qualche modo a conoscenza della condanna (a morte). Dal finestrino della carrozza che ci portava sulla piazza d’armi Semënovskij ho visto una marea di gente può darsi che la notizia fosse giunta anche a te e che tu stessi in pena per me. Ora sarai più̀ sollevato. Fratello! Non mi sono scoraggiato né perso d’animo", recitava il testo del maestro russo.

"Qualcuno capirà". Fabrizio Corona, il punto di non ritorno: il terrificante messaggio dal carcere di Monza: la fa finita?

E ancora: "La vita è vita ovunque, la vita è dentro di noi, non al di fuori. Intorno a me ci saranno altri uomini, ed essere un uomo tra gli uomini e rimanerlo per sempre, qualunque disgrazia capiti, senza lamentarsi, non perdersi d’animo – ecco in che cosa consiste la vita, qual è il suo scopo. Me ne sono reso conto. Quest’idea si è fatta di carne e sangue. È la verità! Quella testa che creava, si nutriva della vita superiore dell’arte, che ha compreso e si è abituata alle nobili esigenze dello spirito, quella testa ormai si è staccata dalle mie spalle. Ne è rimasto il ricordo e le immagini create, ma rimaste ancora senza forma. Lasceranno cicatrici, è vero! Però in me è rimasto il cuore, e quella carne e quel sangue che ancora possono amare, soffrire, desiderare e ricordare, e in fondo anche questa è vita!”, concludeva Dostoevskij. O Fabrizio Corona, fate voi...

"Così muta il coronavirus". Varianti, Pregliasco: come il più infame parassita, una inquietante verità





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.