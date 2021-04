Stasera Italia, Vittorio Sgarbi a valanga: "Perché voto la sfiducia a Speranza". L'imbarazzo della Palombelli

15 aprile 2021 a

"Ho firmato anche io con Fratelli d'Italia". Vittorio Sgarbi, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, si schiera con Giorgia Meloni, che ha presentato una mozione di sfiducia contro il ministro della Salute Roberto Speranza. "All'epoca - spiega Sgarbi -, benché abbia una grande considerazione delle capacità politiche del premier Mario Draghi mi sono astenuto dal dare la fiducia a questo governo proprio per la presenza di personaggi come Speranza e Di Maio, molto al di sotto di quello che uno avrebbe desiderato da Draghi".

"Oggi abbiamo riscontrato che non ha dato sufficienti indicazioni sul fatto che c'è più del 60% di ultra-ottantenni che non ha avuto il vaccino, e anche la fascia 70-79 è coperta solo per il 3% - sono i dati del fallimento del ministro snocciolati da Sgarbi -. Abbiamo dato 3,1 milioni di dosi a personale socio-sanitario, sicuramente sul fronte, ma il rischio della vita delle persone anziane andava tutelato. Oltretutto abbiamo costretto le persone a stare in casa e scopriamo oggi che l'unico luogo che risulta sicuro rispetto al virus è l'aria aperta. Invece dobbiamo restare a casa, senza fare palestra, camminare, giocare a calcio, una preclusione della salute".





Quindi, una sottolineatura che fa storcere la bocca alla Palombelli. "Tutte le cose più semplici del mondo non sono state fatte, abbiamo addirittura il paradosso che uno ha avuto il Covid e porta lo stesso la mascherina, come se potesse trasmettere il virus. Anche chi si è vaccinato deve portare la mascherina, come Mattarella o Zingaretti, anche all'aperto. Mettendomela, indico l'insufficienza del modo in cui cerco di uscire da una crisi che è anche psicologica. "Però Vittorio non sappiamo ancora quanti anticorpi si producono da vaccinati - è la replica un po' imbarazzata della giornalista -, diciamo che è una precauzione continuare a portare la mascherina".

