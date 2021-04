Dritto e Rovescio, il pianto rovinoso di Sandra Milo: "Ma quale buon senso? La gente si ammazza", lacrime e rabbia

16 aprile 2021 a

Una Sandra Milo in lacrime, disperata per il coronavirus e per la disperazione degli altri, quella che ha detto la sua a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 15 aprile. Dopo averla vista in piazza, in lacrime, al fianco dei ristoratori, Sandra Milo si sfogo in collegamento con Mediaset.

"Anche io voglio aprire tutto, non ne posso più. Si accumulano debiti così e questi debiti vanno anche pagati: quando? Come? Ci devono aiutare. Poi c'è chi parla di buon senso... non ho il buon senso di chi a fine mese si prende lo stipendio, perché lo stipendio non ce l'ho", si infervora la Milo. "Questa cosa orrenda che è il Covid non è colpa di nessuno, mi sarei aspettata più solidarietà - riprende -. So che il Papa ha fatto dei tagli. Poteva fare qualcosa anche il governo, potevano farlo i grandi professionisti, aiutare i poveri disgraziati. Io penso alle famiglie che non riescono neppure a comprare un gioco ai loro bimbi...".

Dunque, Del Debbio le chiede come mai questa situazione la commuove così tanto, così in piazza come a Dritto e Rovescio. E l'attrice risponde: "Penso a una famiglia che non ha i soldi per fare la spesa, per comprare le cose necessarie, anche ai loro figli. Deve essere terribile per un genitore. Mi metto al loro posto: certe volte la notte non ci dormo, mi viene da piangere per la disperazione di tanti poveracci, la gente si ammazza perché non ce la fa. Si promettono tante cose ma poi si vede poco", conclude Sandra Milo in lacrime.

