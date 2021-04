Selvaggia Lucarelli, l'insulto a Matteo Bassetti: "Il coronavirus ha creato dei mostri"

16 aprile 2021 a

Poteva mancare l'invettiva quotidiana? No, ovviamente. Quest'oggi Selvaggia Lucarelli se la prende con Matteo Bassetti. Un messaggio breve, ma chiarissimo che arriva direttamente su Twitter dove la giornalista pubblica una foto dell'infettivologo del San Martino di Genova. Sopra il suo commento: "Il virus ha creato mostri". La frecciata è palese. Accanto allo scatto di Bassetti spunta infatti la frase "si vede la luce". Il riferimento con ogni probabilità è alle parole pronunciate dall'esperto a fine febbraio. In collegamento con Domenica In Bassetti aveva voluto tranquillizzare gli italiani: "A marzo vedremo la luce", per poi precisare: "Non ho mai smesso di essere preoccupato - aveva spiegato a Mara Venier e a tutto il suo pubblico - bisogna avere pazienza per le prossime 5 settimane e probabilmente a fine marzo vedremo la luce; con l'aumento delle vaccinazioni, dovremmo iniziare a vedere la discesa".

E così quella della Lucarelli, giunta a metà aprile, sembra proprio una provocazione. Il Paese infatti è ancora alle prese con il Covid e le restrizioni che ne conseguono. D'altronde Bassetti non aveva annunciato la fine dell'emergenza, ma solo la possibilità che si potesse tornare a una quasi normalità. L'hanno capito gli utenti del web che sotto al post della giornalista non ci sono andati affatto per il sottile: "Eh sì, meglio il tuo Galli!!!" scrive uno mentre un altro gli fa eco: "Sono certo che lei, laureata in tuttologia, sia in grado di tener testa in un confronto con Bassetti. Argomentando nel merito,ovviamente".

Ma la Lucarelli è recidiva. Solo qualche mese fa sul Fatto Quotidiano definiva l'infettivologo la "Lady Gaga dei virologi". E su questo affondava il colpo: "Non so perché questi genovesi non siano grati al talento ai confini del divinatorio del grande Professor Bassetti. Nel dubbio durante una pandemia meglio tacere che dire min***te". Insomma, nulla di nuovo dalla giornalista.

