Fabrizio Corona in carcere per "un grave errore", sconcertante indiscrezione: ecco perché è tornato libero

Fabrizio Corona è uscito dal carcere di Monza e si trova ora ai domiciliari. L'ex "re dei paparazzi" ha lasciato la casa circondariale in seguito alla decisione del Tribunale di Sorveglianza che ha accolto la richiesta dei difensori di sospendere l'esecuzione del provvedimento in base al quale nelle scorse settimane gli era stato revocato, a causa di una serie di violazioni delle prescrizioni, il differimento pena a lui concesso nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica.

In quella occasione era prima finito in un istituto di cura e poi poco dopo a casa in detenzione domiciliare. Decisione che l'11 marzo scorso era stata tanto contestata sia dai difensori che dallo stesso ex fotografo dei vip che si era anche ferito con dei tagli a un braccio, aveva minacciato di togliersi la vita ed era quindi stato ricoverato e piantonato nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale Niguarda di Milano. Poi di nuovo era finito in carcere.

Ora in un video su Instagram, il suo legale, l'avvocato Ivano Chiesa vuole precisare che la detenzione è stata uno sbaglio: "Non è tornato a casa perché è un privilegiato, né perché è famoso né per gentile concessione dei tribunale, ma perché è stato riconosciuto che nei suoi confronti è stato commesso un errore". Quindi, continua: "Ringrazio i magistrati che si sono pronunciati, ringrazio il presidente del tribunale di sorveglianza ma non finisce qui perché quello che è successo in questi 30 giorni non può essere dimenticato". Insomma, conclude Chiesa: "Andremo avanti, questo è solo il primo round e lo facciamo per tutti i detenuti che si trovano nella stessa condizione".

