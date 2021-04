Barbara Palombelli lascia lo speciale di Stasera Italia: "Perché non c'è più". La soffiata del collega

18 aprile 2021 a

Barbara Palombelli, dopo tantissime puntate, non è più al timone dello speciale di Stasera Italia, il programma di Rete Quattro in cui si alterna a Veronica Gentili. A spiegare quanto accaduto è il collega Alessandro Cecchi Paone al settimanale Nuovo Tv, rispondendo alla lettera di un lettore: assente? "Semplicemente Mediaset la sta facendo riposare un pochino". Effettivamente la moglie di Francesco Rutelli è a dir poco instancabile, sempre presente in tv, quest'anno anche al Festival di Sanremo. "Mi manca Barbara Palombelli alla guida degli speciali di Stasera Italia. C’è speranza di rivederla? Mediaset cambierà idea?", ha chiesto il lettore subito rassicurato.

La stessa conduttrice, durante l’ultima puntata degli speciali di Stasera Italia in prima serata, aveva ammesso che è stata una “sfida bella, ma complicata in certi momenti”, e ha ringraziato l’azienda per la fiducia riposta in lei. Pochi giorni fa il volto di punta del Biscione è intervenuto a Rtl 102.5, in collegamento con Massimo Giletti.

Argomento ancora una volta i vaccini e il coronavirus. "Qualcuno dovrà pagare per quella situazione, perché era chiarissimo che non era finita, perché tutto il mondo continuava ad infettarsi, quindi il virus sarebbe tornato anche da noi e nessuno lo voleva ammettere", ha sottolineato la giornalista . "Siamo andati in Europa e non abbiamo chiesto dei vaccini extra come ha fatto la Germania ed altri paesi, la signora Gallina, che ha testimoniato giorni fa in Parlamento, ha detto candidamente ‘ma l’Italia non me li ha chiesti'". E sull'antidoto contro il Covid non è stata di certo meno schietta: "In questo momento noi siamo delle cavie".

