Alessandro Sallusti contro la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini. Appello a Berlusconi: "Vi supplico, fermatela"

"Forza Italia ha un problema": la pensa così Alessandro Sallusti che, nel suo editoriale sul Giornale, se la prende con la deputata azzurra Maria Teresa Baldini, impegnata ad occuparsi di problemi a dir poco futili e banali. La parlamentare, ex Lega ed ex Fratelli d’Italia, "si vanta di aver depositato una interrogazione urgente denunciando un crimine avvenuto il 7 aprile in una villetta di Forte dei Marmi", scrive il direttore del Giornale.

Il fatto cui si riferisce Sallusti è il compleanno della mamma di Paolo Brosio, la signora Anna, che poco fa ha festeggiato i suoi cento anni insieme al figlio e alla sua fidanzata. "Sulla scena del delitto a un certo punto ha fatto irruzione - altra anomalia - il sindaco di sinistra Bruno Murzi, apprezzato medico e luminare di cardiologia infantile, munito di pergamena celebrativa (come avviene sempre in questi rari casi)", ha continuato ironicamente Sallusti. Infine le telecamere di Pomeriggio Cinque, il programma di Barbara d’Urso, che hanno seguito l'evento in diretta.

Secondo la Baldini, il party avrebbe rappresentato un pericoloso assembramento e una grave violazione delle norme anti-Covid. Per questo ha chiesto a Luciana Lamorgese di prendere provvedimenti. "Non so quali accertamenti la ministra degli Interni vorrà avviare, io però suggerisco ai vertici di Forza Italia di avviare immediati accertamenti su come sono stati selezionati certi deputati ed eventualmente disporre visite psichiatriche - ha commentato in modo tagliente Sallusti -. Perché il problema non è pagare i vitalizi agli ex parlamentari, ma lo stipendio a molti degli attuali. Che fin quando sono dei grillini, affari loro, ma se 'l’uno vale uno' a prescindere dall’intelligenza infetta pure Forza Italia allora diventano anche affari nostri". Infine un appello: "Vi supplico, fermatela".

