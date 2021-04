Mario Draghi, la foto clamorosa di Dagospia: "Dopo il tampone". Il disastro del premier, in mezzo alla strada?

20 aprile 2021 a

a

a

"Ma è Mario Draghi?". Il sospetto di Dagospia è legittimo, la domanda quasi retorica, tendenziosa, perché la risposta sembra essere: sì, è il premier. Il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino attinge alle sue misteriose e sempre prolifiche (e sapide) fonti e pubblica una foto decisamente curiosa: diverse auto inghiottite dal traffico romano, ferme, e apparentemente bloccate dopo un incidente.



"Ma è Draghi?": guarda la foto di Dagospia



Una scena quasi da film, alla Robert Altman. Perché nel bel mezzo del caos, con uomini in mascherina che aprono il bagagliaio di una berlina (chissà, magari per tirare fuori il triangolo come da codice civile) e un tizio a bordo della strada che si sbraccia a pochi passi da due auto incidentate, non si sa se per lamentarsi con un altro guidatore o per scusarsi della disattenzione al volante, ecco spuntare un distinto personaggio, vestito di tutto punto, nemmeno un capello fuori posto. Eleganza istituzionale, passo solenne nel bel mezzo della bolgia. L'immagine è quasi surreale, soprattutto considerato il caos della Capitale e la prevedibile concitazione di chi lo circonda. E qui a Dago salta la pulce nell'orecchio.

"Draghi irritato con Enrico Letta". Retroscena sul complotto internazionale: chi c'è davvero dietro gli attacchi a Salvini



La foto è sgranata, ma a guardarla con attenzione i dubbi sembrano svanire velocemente: "Flash - è lo strillo d'ordinanza -! Dopo il tampone, il tamponamento. È Mario Draghi quel signore fotografato nel bel mezzo di un incidente stradale? Si vede una vettura con lampeggiante, uomini della scorta, due auto coinvolte in un sinistro e un passante che si sbraccia...". Chissà che al corposo elenco dei "sostegni" e dei "ristori", il premier non ne debba aggiungere un altro.

"Per ragioni di opportunità...". La frase con cui Draghi fa fuori le persone: Speranza ora trema?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.