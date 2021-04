L'Aria che tira, David Parenzo contro Matteo Salvini: "Ma cosa sta facendo? Che imbarazzo"

22 aprile 2021 a

"Trovo davvero incredibile la posizione di Matteo Salvini": David Parenzo, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha criticato duramente il leader leghista per la decisione del Carroccio di astenersi in Cdm e non votare il nuovo decreto con le misure anti-Covid. All'origine dello scontro all'interno del governo c'è il coprifuoco alle 22, che Salvini avrebbe voluto slittasse alle 23. "Se da una parte è assediato da Fratelli d'Italia e dalla mozione di sfiducia nei confronti di Roberto Speranza, dall'altra si è preso un impegno col Parlamento e con Sergio Mattarella, quando è nato il governo Draghi", ha continuato Parenzo.

Secondo il giornalista, Matteo Salvini starebbe mettendo in piedi un "gioco pericoloso". A tal proposito, ha aggiunto: "Non so se sia il Papeete bis o tris o se stia preparando una nuova strategia di azione, però è evidente anche l'imbarazzo dei suoi ministri". All'interno del governo, infatti, ci sono diversi esponenti della Lega, come Giancarlo Giorgetti al ministero dello Sviluppo Economico.

"Ricordiamo che i provvedimenti sono stati decisi da tutti i ministri, anche quelli della Lega - ha rincarato la dose Parenzo -. E' chiaro che Matteo sente la pressione della destra e di Giorgia Meloni e quindi deve dare delle risposte, ma sta facendo un gioco pericoloso perché in questo modo mette in cattiva luce anche i suoi ministri, come Giorgetti e Garavaglia". Il giornalista, quindi, riconosce la posizione di mezzo nella quale si trova il segretario del Carroccio, ma condanna duramente il modo in cui ha agito nelle ultime ore.

