Andrea Romano e il figlio morto, cannonata Lega: "Virginia Raggi, vergogna e dimettiti"

"Altro che compleanno. La Roma della Raggi dovrebbe celebrare il suo funerale". Il caso di Andrea Romano, deputato del Pd che ha denunciato di non poter seppellire il figlio Dario morto da 2 mesi, ha sconvolto la Capitale e l'Italia e sta raccogliendo la solidarietà del mondo politico, da destra a sinistra, e nell'imbarazzo del M5s la cui amministrazione è stata pesantemente chiamata in causa. "È disumano, oltre ogni possibile comprensione, quanto denunciato su Twitter dal deputato del Pd, Andrea Romano - è il commento di Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega e responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio -. L’Ama, non è una novità, non risponde sui tempi. E il Comune già più volte sollecitato anche da me sul caos delle cremazioni e tumulazioni, a Roma è rimasto silente. Una vergogna senza eguali. La devozione dei defunti trascende la religione perché caratterizza tutte le culture, di tutte le epoche e connota la nostra civiltà umana".

"Cara Raggi - conclude la leghista, medico -, i diritti delle persone valgono sempre. Si vergogni e si vergogni la sua Giunta. Che scriva una lettera di scuse destinata alle tante famiglie che, come quella di Romano, che specialmente da quando è scoppiata la pandemia, devono affrontare tante emergenze, comprese questa. Con che faccia la Raggi pensa di ripresentarsi? Meglio che si dimetta subito. Ormai siamo diventati la Capitale del degrado a 360 gradi. Ad Andrea Romano e a tutte le famiglie che vivono lo stesso dramma, il mio più grande abbraccio".

