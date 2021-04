Maria Giovanna Maglie su Virginia Raggi: "Ossessionata da Salvini, vede una Roma che non esiste"

22 aprile 2021 a

Prima che Andrea Romano fosse costretto a esporre un pubblico la sua storia drammatica, facendo così abbassare la cresta a Virginia Raggi, il sindaco di Roma aveva speso un po’ del suo tempo per attaccare Matteo Salvini. D’altronde l’ossessione per il segretario leghista non è nuova né recente: al segretario della Lega la Raggi ha dedicato un tweet in cui sostiene che “non basta urlare ‘ao’ per far dimenticare anni di insulti e ‘Roma padrona’. Mentre tu chiacchieri, qui a Roma abbiamo messo conti in ordine, asfaltato strade, comprato bus nuovi. Oggi è il Natale di Roma, prova ad essere serio”.

Se Salvini deve essere più “serio”, la Raggi allora farebbe bene ad essere meno ridicola: glielo ha fatto notare anche Maria Giovanna Maglie, alla quale sono bastate poche parole per smontare il sindaco di Roma. “A parte l’ossessione patologica per Salvini - ha scritto in un tweet - trovo meravigliosa la descrizione di una capitale con ‘conti in ordine, strade asfaltate, bus nuovi’. Dov’è?”. La domanda è ovviamente retorica, ma per chi volesse comunque una risposta, sappia che è la seguente: non esiste.

I disastri della giunta Raggi sono comprovati e sotto gli occhi di tutti, indipendentemente dal colore politico. E infatti nelle ultime ore ad andare contro il sindaco grillino è stato anche un deputato del Pd. Andrea Romano ha infatti condiviso la sua esperienza drammatica: “Oggi sono due mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. Due mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”.

