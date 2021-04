Luciana Littizzetto lascia Fabio Fazio? "C'è il suo nome". Voci pesantissime, dove può approdare

Francesco Fredella 22 aprile 2021 a

E già si parla di Lol2, il programma lanciato da Fedez su Prime che è andato fortissimo. Da rumors, a quanto pare, potrebbero arrivare nuovi volti nella seconda stagione. E gira il nome di Luciana Littizzetto, regina del sorriso e della satira, da anni al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Quindi sarebbe pronta ad mollarlo? Mistero. Tra l’altro la Litizzetto non sarebbe sola nella nuova stagione, circolano anche i nomi di Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Virginia Raffaele, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Stefano Chiodaroli, Ale e Franz. Le indiscrezioni lanciate dal Messaggero, storico quotidiano romano, potrebbero essere salutare positivamente dal pubblico a casa.

Il rapper, che ha ideato un programma geniale dove è vietato ridere, sarà al timone di nuovo con Maria Maionchi - che ha festeggiato i suoi primi 80 anni (il settimanale Chi questa settimana le dedica un ampio servizio). A RTL1025 Mara Maionchi ha detto: “È un compleanno importante, ci ho messo qualche mese ad accettare che li avrei compiuti. Ho sempre pensato che un 80enne fosse vecchio. Sono nata il 22 aprile, ma la mia balia all’anagrafe si sbagliò, dichiarando 23 aprile, quindi festeggio per due giorni”.

Intanto, provate ad immaginare come possa essere la seconda stagione di un programma che ha lasciato tutti senza fiato. Sembrava un format alieno, ma si è rivelato vincente. Al tempo stesso molto accattivante. Adesso Lol2 è pronto a tornare in Rete e su Prime Video con gag esilaranti (come quella che ha regalato Lillo). Unica regola per cercare di vincere è non ridere. Impossibile per comici di grosso calibro come quelli che abbiamo visto nella prima serie. Ad esempio, Mara Maionchi e Fedez, dalla regia, si sono lasciati andare senza trattenere grandi risate.



