Ciro Grillo, "rinvio a giudizio tra poche ore". Indiscrezione pesantissima: "Stupro di gruppo, chiederà il rito abbreviato"

Tam tam impazzito: Ciro Grillo e i suoi amici accusati di stupro di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni domani dovrebbero essere rinviati a giudizio dalla Procura di Tempio Pausania. I fatti, come noto, si sarebbero verificati 2 anni fa, a luglio, nella villa di Porto Cervo di proprietà di Beppe Grillo, padre di Ciro, comico e fondatore del Movimento 5 Stelle.

La notizia, non ancora ufficializzata, è un'indiscrezione di stampa e conferma quanto era trapelato negli scorsi giorni. Il violento video di Beppe in difesa del figlio sarebbe legato proprio alla consapevolezza che da lì a pochi giorni Ciro e i suoi amici sarebbero potuti finire a processo. Un colpo di testa e di pancia, insomma, visto l'aggravarsi della posizione del rampollo. Non è ancora chiaro se i 4 amici coinvolti dalle indagini finiranno "in solido" a processo oppure le posizioni dei singoli saranno differenti.

Uno dei 4, Francesco Corsiglia, ha ammesso di aver avuto un rapporto sessuale consenziente con la ragazza, di notte, qualche ora prima la presunta violenza di gruppo. Il giovane sarebbe estraneo anche all'altra contestazione dei pm al gruppi di amici, che stando alle foto e ai video girati quella notte nella stanza da letto si sono abbandonati a gesti offensivi e degradanti anche nei confronti di una seconda ragazza, amica della vittima, mentre questa giaceva praticamente incosciente.

Secondo Open, il sito fondato da Enrico Mentana, peraltro, i giovani indagati sarebbero pronti a chiedere il rito abbreviato, Una strategia difensiva che da un lato garantirebbe loro lo sconto di pena fino a un terzo della condanna, ma dall'altro punterebbe anche a far celebrare il processo basandosi solo su quanto raccolto dal pubblico ministero fino a oggi. Materiale che le parti giudicano in maniera opposta: secondo la 19enne, i video e le foto dimostrerebbero la violenza, secondo gli accusati invece farebbero emergere il clima consensuale instaurato con la ragazza.

