DiMartedì, Beppe Grillo fuori controllo. "Si è pentito per il video su Ciro?", il suo gesto con la mano alla inviata di Floris

Un Beppe Grillo fuori controllo a DiMartedì. Braccato dall'inviata di Giovanni Floris, la giornalista di La7 Emanuela Pendola, e raggiunto fino al cancello della sua casa al mare a Marina di Bibbona, in Toscana, il leader del Movimento 5 Stelle preferisce fuggire e non rispondere alle domande della giornalista. Si parla, ovviamente, di suo figlio Ciro, indagato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 19 anni, insieme a 3 amici. Una presunta violenza che sarebbe accaduta 2 anni fa, a luglio 2019, quando la comitiva era in vacanza nella villa di Grillo Senior a Porto Cervo.

Una bruttissima storia a cui il comico e fondatore del M5s, dopo mesi di silenzio, ha deciso di replicare con un video molto duro in cui, per difendere il figlio, ha finito per riversare sulla ragazza sospetti e veleni. Un video che Piercamillo Davigo, ospite di Floris a DiMartedì, ha definito "inopportuno e un errore politico, perché presta il fianco alle critiche".

"Grillo come sta? Si è pentito aver fatto il video in difesa di suo figlio, è stato un boomerang? Ci ha ripensato, pernsa di aver fatto male a dire quelle cose? Pensa di aver fatto male a suo figlio, all'indagine?", chiede la giornalista, mentre Grillo arranca sulla sabbia e sale i gradini oltre il cancelletto. Poi, prima di rincasare, il gesto con le due dita della mano, il classico segno della "vittoria". Di chi non si sa visto che secondo il tam tam delle ultime ore già mercoledì mattina Ciro Grillo potrebbe finire rinviato a giudizio.

